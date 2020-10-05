Лукашенко спрогнозировал большие потери Латвии и Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал большие экономические потери для соседних стран в случае переориентации грузопотока. Об этом пишет БЕЛТА.

«Как вы мне докладываете, почти 40 процентов грузовиков, которые везут грузы в Белоруссию, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», — спрогнозировал он.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов с балтийского направления на порт Усть-Луга в Ленинградской области. «У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Белоруссии», — сказал президент.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против белорусских властей — объявили персонами нон грата Лукашенко и еще 29 чиновников, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и насилию в отношении мирных протестующих. 25 сентября санкционные списки были расширены примерно до 100 человек. Белоруссия ввела ответные ограничительные меры.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.