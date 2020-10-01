Парламент Латвии отказался признать Лукашенко легитимным президентом

Парламент Латвии отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Delfi.

Сейм принял документ, в котором утверждается, что президентские выборы в Белоруссии не были свободными и честными, и Латвия не признает их официальные результаты. Таким образом депутаты отреагировали на инаугурацию Лукашенко, которая состоялась 23 сентября.

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Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются восьмую неделю.

Первые митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны семь тысяч человек, многие из них рассказали об избиениях в изоляторах. Известно о четырех погибших.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против белорусских властей — объявили персонами нон грата Лукашенко и еще 29 чиновников, причастных, по мнению Прибалтики, к фальсификациям выборов и насилию в отношении мирных протестующих. 25 сентября санкционные списки были расширены примерно до 100 человек. Минск ввел ответные ограничительные меры.