На картах Google обнаружили матерное слово в пустыне

Пользователь Google Maps увидел грубое послание, адресованное разработчикам картографического сервиса. Матерное сообщение обнаружили посреди некой пустыни, сообщает Daily Star.

Неизвестный выложил на земле большими буквами фразу Fuck Google («Нахрен Google»). Благодаря его стараниям матерное слово теперь можно увидеть на картах с высоты птичьего полета или даже из космоса.

На форуме Reddit, где впервые опубликовали скриншот с карт, задумались, по какой причине данная фраза появилась в пустыне. Некоторых заинтересовала дальнейшая судьба послания — как скоро разработчики найдут фотографию и закрасят ее или как долго надпись будет оставаться в пустыне.

«Через пару тысяч лет люди найдут это и не будут знать, что думать», — пошутил один из комментаторов.

Ранее американский пользователь Twitter с ником Suncastle обнаружил в сервисе Google Maps исчезающую улицу. На скриншотах юзера видно, что улица Линкольн-Уэй в городе Клертон в штате Пенсильвания выглядит по-разному в зависимости от того, откуда на нее смотреть.