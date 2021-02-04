На картах Google обнаружили пугающую находку

Пользователь Twitter с ником Suncastle обнаружил в сервисе Google Maps исчезающую улицу. В микроблоге он назвал находку одной из самых пугающих вещей, которые когда-либо видел.

Исчезающая улица находится на картах города Клертон в американском штате Пенсильвания. На скриншотах, которые Suncastle приложил к посту, видно, что улица Линкольн-Уэй выглядит по-разному в зависимости от того, откуда на нее смотреть.

Если пользователь Google Maps прогуливается по самой улице, он идет вдоль одноэтажных и двухэтажных домов. Если же посмотреть на Линкольн-Уэй с другого ракурса, зданий на ней уже не будет. Кроме того, в начале улицы появится табличка о том, что проход по ней запрещен.

Автор поста изучил историю города и узнал, что раньше на Линкольн-Уэй, изолированной от остальной части Клертона, жили в основном чернокожие представители рабочего класса. Район опустел, когда местная промышленность рухнула. При этом, несмотря на эти обстоятельства, жители города нередко считают причиной запустения улицы слухи об обитающем там «чудовище».

Ранее пользователи Google Maps нашли на картах снимок, на котором можно разглядеть обнаженную женщину. Фотография была сделана в американском штате Флорида. На ней видно женщину без одежды, которая стоит у дверей одноэтажного дома, прикрыв лицо рукой.