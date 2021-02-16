Сын скандального телеведущего пожаловался на смертельные угрозы семье

Сын скандального британского телеведущего Пирса Моргана (Piers Morgan) Спенсер (Spencer) рассказал о смертельных угрозах в адрес его семьи, полученных от недоброжелателя. На это он пожаловался на своей странице в Twitter.

«Ты отмечен. Вызов полиции, помощь бигтеха или усиление твоей безопасности не помешает нам добраться до тебя. Это не угроза, Пирс. Это обещание, что тебя убьют», — написал пользователь Instagram с ником stevienewcombe под свежей фотографией Моргана, на которой тот запечатлен вместе со звездным отцом.

В следующем комментарии недоброжелатель добавил, что Спенсеру тоже нужно остерегаться: если у убийц не получится добраться до Пирса, то они попытаются устранить его жену или сына.

«Удачи тебе, сука», — коротко ответил 27-летний Спенсер на угрозы пользователя. Подписчики поддержали его и посоветовали срочно обратиться в полицию.

Пирс Морган — один из самых известных британских телеведущих. Его резкие высказывания часто подвергаются критике со стороны зрителей. В январе журналист предложил похудеть людям с ожирением, тем самым вызвав негативную реакцию в соцсетях.