Москвич пережил пять клинических смертей за ночь

Мужчина за ночь перенес пять клинических смертей, но был реанимирован московскими врачами. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.

47-летний москвич почувствовал боль в сердце и позвонил в скорую. Прибывшие по вызову фельдшеры успели вовремя — к их приезду у пациента наступила первая клиническая смерть, и его удалось спасти.

Бригада приняла решение о госпитализации мужчины. По пути в больницу у него еще дважды останавливалось сердце, но в обоих случаях была проведена успешная реанимация.

Четвертая клиническая смерть наступила у пациента уже в городской клинической больнице имени В.В. Виноградова, пятая — на операционном столе. Врачи снова смогли вернуть его к жизни и успешно провести операцию. «Они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный стент. Сейчас мужчина идет на поправку», — рассказали в комплексе соцразвития.

Ранее сообщалось, что женщина перенесла остановку сердца и рассказала о видениях загробной жизни, которые предстали перед ней в этот момент. «Все началось с боли в груди. Мне казалось, сердце выпрыгнет у меня из груди», — сообщила женщина. Она неожиданно почувствовала, что покидает Землю и «волны счастья и спокойствия» проходят через нее вместе с болью.