Назван самый полезный консервированный ананас

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование консервированного ананаса и назвал самый полезный продукт. Об этом говорится в материалах, которые поступили в «Ленту.ру».

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В общей сложности специалисты проверили ананасы пяти брендов: Ferragosto, Lorado, «Кормилица», Globus и «Ваш выбор». Исследование показало, что все продукты безопасны к употреблению. В «Росконтроле» отметили, что в свежем ананасе содержится около 20 миллиграмм витамина С на 100 грамм, в консервированном продукте норма содержания витамина значительно ниже — 7,5 миллиграмм на 100 грамм.

По данным аналитиков, до нормальных показателей содержания витамина С в консервированном продукте дотянул только один образец — Lorado (10,08 миллиграмма). На втором месте оказался ананас Ferragosto — 5,72 миллиграмма. В продукте марки Globus среднее значение составило 4,36 миллиграмма, в ананасах «Кормилица» и «Ваш выбор» — 3,22 и 2,71 миллиграмма соответственно. По количеству ломтиков в лидерах оказались продукты Lorado и Globus, в отстающих — консервированный ананас марки «Ваш выбор». При этом доля основного продукта в упаковке «Ваш выбор» все равно превышает 50 процентов.

Ранее «Росконтроль» проверил консервированного тунца. По количеству продукта в банке лидером оказался тунец марки «Барс». На одну упаковку в нем приходится 75 процентов рыбы. Меньше всего тунца было в продукте Fish House — 55 процентов.