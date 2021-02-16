На основателя «Пятерочки» завели дело из-за 11 миллионов долларов

На основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева завели уголовное дело. Его подозревают в вымогательстве 11 миллионов долларов, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, в 2015 году Рогачев и его партнер — некий предприниматель Горяйнов — создали компанию «общим масштабом» 49 миллионов долларов, где первый владел 60 процентами, а второй — оставшимися 40. Вскоре, как считает следствие, Рогачев решил расширить свой пакет и стал вымогать у партнера еще 20 процентов из его доли, угрожая рассказать «куда следует» о якобы известных ему случаях нарушения закона Горяйновым. В случае отказа бизнесмен обещал забрать «вообще все», пишет Baza.

В 2016 году, по информации следствия, Рогачев договорился с 40 кавказскими мужчинами и те приехали на Усачевский рынок, частично принадлежавший Горяйнову, захватив его и потребовав от другого совладельца объекта передать им половину, принадлежащую Горяйнову, или 40 миллионов долларов.

Теперь владелец «Пятерочки» проходит по делу подозреваемым.

Ранее, в январе, сообщалось о завершении в Красноярском крае расследования уголовного дела о двойном убийстве в отношении авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова. Речь шла о расправе над 23-летним членом преступной группы Александром Наумовым и его другом Кириллом Войтенко, которых 24 июля 1994 года расстреляли из автомата и пистолета подручные обвиняемого — Сергей Бакуров и Владимир Чучков.