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Дети богачей показали в соцсетях роскошные подарки на День всех влюбленных

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Фото: @rkoi

Дети состоятельных родителей похвастались в соцсетях роскошными вещами, которые им подарили в честь Дня святого Валентина. На соответствующие снимки в Instagram обратили внимание The Sun.

В материале отмечается, что большинство людей в День всех влюбленных получают лишь простые открытки. Тем не менее, журналисты издания сделали подборку из снимков, на которых представители «золотой молодежи» из разных стран демонстрируют свои дорогостоящие покупки, приуроченные к этому празднику.

В качестве примера приводится видео, на кадрах которого девушка в ярко-красном блестящем платье подходит к подготовленному для нее внедорожнику Lamborghini под цвет ее наряда, и когда она открывает дверь, из салона выпадают тысячи лепестков красных роз. При этом ее возлюбленный все это время стоит позади и наблюдает за ее реакцией.

Другая влюбленная пара сфотографировалась на территории частного дома возле двух красных спорткаров Ferrari разных моделей. Предполагается, что они купили их друг другу в подарок.

В подборку также попал кадр девушки, которая снялась возле подаренного ей черного автомобиля Mercedes, держа в руках пышный букет красных роз и сумку французского модного дома Chanel. Другая пользовательница, в свою очередь, попозировала на балконе европейского отеля, сидя возле трех букетов роз в форме сердец. Помимо этого, в кадр попала ее черная сумка бренда Chanel.

Ранее девушка Моргенштерна показала подаренные им часы за миллион рублей. 22-летний уфимский рэпер снял на видео руку возлюбленной Дилары Зинатуллиной и продемонстрировал надетые на ее запястье часы с бриллиантами швейцарской компании Patek Philippe.

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