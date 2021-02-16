Врач продал младенца после признания родителей в невозможности оплатить счета

В Пакистане врач продал новорожденного ребенка после того, как его родители признались в невозможности оплатить медицинские счета. Об этом пишет Daily Star.

Отмечается, что после того, как молодая пара рассказала о проблемах с деньгами, местный врач насильно отнял у них ребенка и продал его бездетной семье. Как рассказали молодые люди, они не могли подумать, каких расходов потребуют роды.

После того, как они узнали, что врач продал их младенца, они обратились в полицию. Правоохранители вернули ребенка его законным родителям, а медика ненадолго взяли под стражу, однако вскоре отпустили. При этом руководство больницы попросило пару не выдвигать против него обвинений.

В конце декабря 2020 года жительница Тюмени пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство за один миллион рублей. Для заключения «сделки» она приехала в одну из гостиниц Москвы. Там после передачи всей суммы россиянку задержала полиция.