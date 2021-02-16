Туркменского спортсмена избили до смерти после победы над курсантом МВД

Туркменского спортсмена Сулеймана Турсунбаева избили до смерти после того, как на соревнованиях по дзюдо он одержал победу над курсантом института МВД страны. Об этом сообщает издание Turkmen.news.

По информации издания, Турсунбаев учился в 7-м классе спортивного интерната по подготовке олимпийского резерва в Ахалской области. Во время соревнований, которые проходили в городе Бахарден, 14-летнему Сулейману якобы намекнули, на то, что он должен проиграть своему сопернику — курсанту института МВД Туркменистана. Однако Турсунбаев одержал в схватке победу и стал чемпионом в своей весовой категории.

После турнира Турсунбаева и его тренера сильно избили неизвестные. Мужчину оставили на месте нападения, а молодого человека увезли в неизвестном направлении. Позже избитого спортсмена обнаружили на улице прохожие и вызвали скорую.

Турсунбаева доставили в одну из столичных больниц, но врачи посоветовали отвезти его по месту жительства, которое находится в более чем 500 километрах от Ашхабада. В результате подростка доставили в районную больницу в Дашогузском велаяте, где он умер через несколько дней.