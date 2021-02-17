Названы вернувшиеся в Россию специалисты после «утечки мозгов»

Некоторые российские специалисты, уехавшие в другие страны в рамках «утечки мозгов», позже вернулись на родину и продолжили работать по специальности. В каких областях науки чаще всего встречались такие случаи, выяснила «Газета.Ru».

Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Григорий Трубников сообщил, что в ядерной физике тренд на возвращение ученых очень хорошо заметен. Обычно россияне приезжают из Китая и Восточной Европы после участия в европейских проектах. «Они возвращаются, отработав там пять-десять лет не потому, что идти некуда, а потому, что здесь интересно, они здесь востребованы», — отметил Трубников.

По его словам, в России также работает достаточно много иностранцев-ядерщиков. Вернулись несколько его однокурсников из МГУ, которые работали в США, Израиле и Германии. Причиной возвращения многих специалистов академик назвал крупные российские проекты типа коллайдера NICA, различные программы и мегагранты.

Руководитель Центра изучения мозга и сознания МФТИ Тагир Аушев рассказал, что среди выпускников вуза есть много возвращенцев. В том числе нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов, под руководством которого создана Лаборатория физики программируемых функциональных материалов. Это было сделано благодаря деньгам инвесторов. «Частные деньги иногда дают больше свободы, чтобы целенаправленно возвращать наших ребят», — пояснил Аушев.

Он указал, что в 1990-е годы многие студенты МФТИ уезжали за границу после обучения благодаря «мощной научной школе». Сейчас отток и возвращение пришли в равновесие. Созданы лаборатории с хорошим оборудованием, чтобы был стимул к переезду. При этом в России существуют политические и экономические факторы, которые тормозят возращение «мозгов», а государственные инструменты в этой области не всегда эффективны, подчеркнул глава центра.

В астрономии возвращаются часто те, кто не смог «удержаться» за рубежом, считает астроном Игорь Чилингарян. По его словам, российские научные сотрудники «не приучены ходить на работу», а на Западе важную роль играет трудовая дисциплина. «Перспектив, ресурсов [в России] нет, и если у человека есть стабильная позиция, а не постодок, то возвращаться им смысла нет», — добавил он.

В космической отрасли случаются возвращения на родину, но во многих случаях это низкоуровневые, младшие специалисты, которые не вносят вклад в развитие сферы, уверен генеральный директор частной компании «КосмоКурс» Павел Пушкин. Он встречал соотечественников, которые приезжают как консультанты и «несут всякую чушь про зарубеж». «Примеров возвращения серьезных специалистов я не знаю не только в космической отрасли, но и в авиации», — заключил собеседник издания.

Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил, что в страну постепенно возвращаются уехавших в США и Европу специалисты, а российские стартапы начинают покупать в Китае, Юго-Восточной Азии и Евросоюзе.