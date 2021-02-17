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Дворкович рассказал о возвращении в Россию «утекших мозгов»

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну. Об этом РИА Новости рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По его словам, в основном тренд на возвращение «утекших мозгов» касается Европы и США.

Также Дворкович указал, что российские стартапы начинают покупать в Юго-Восточной Азии, Китае и Европе. Однако фонд в таки случая нацеливает разработчиков на то, «чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках». Собеседник агентства подчеркнул, что «Сколково» не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах, а также уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта.

В январе профсоюз работников Российской академии наук (РАН) обратился с просьбой к главе правительства Михаилу Мишустину о финансировании программы фундаментальных научных исследований до 2030 года. Авторы обращения указали, что выделяемых в рамках программы денег не хватит, чтобы достичь национальных целей развития. По их мнению, конкуренция с развитыми странами в предложенных условиях невозможна.

В августе 2020 года Счетная палата провела проверку и пришла к выводу, что главной проблемой в реализации российского национального проекта «Наука» является нехватка финансирования. Отсутствие достаточного количества денег связано как с небольшим количеством выделенных средств, так и со значительным планом по внебюджетным инвестициям. Аудиторы признали, что гарантировать исполнение этого условия не может никто. Такая ситуация приводит к отставанию по уровню заработной платы в научной сфере, что дополнительно провоцирует «утечку мозгов».

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