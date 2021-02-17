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Мужчина сбежал из Северной Кореи в Южную необычным способом

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Фото: Damir Sagolj / Reuters

Мужчина сбежал из Северной Кореи в Южную необычным способом. Он пересек морскую границу между двумя странами в водолазном костюме, передает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны.

Беглеца заметили в приграничном городе Косон с помощью камер видеонаблюдения, но поймать его удалось лишь спустя три часа. Сообщается, что мужчина смог пролезть через дренажный туннель, тем самым миновав проволочные заграждения вдоль берега. Военные признали, что туннель не был оборудован специальной защитой от проникновения.

Уточняется, что мужчине от 20 до 30 лет. Он заявил, что является гражданским и сбежал из Северной Кореи, однако разбирательства продолжаются. Военные проводят проверку, по итогам которой меры безопасности на границе будут усилены.

Накануне стало известно, что Северная Корея ужесточила максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов. Теперь за это может грозить смертная казнь. Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи — с 5 до 15 лет. Отмечалось, что цель соответствующего закона, по всей видимости, полностью пресечь проникновение «антисоциалистической» пропаганды на территорию Северной Кореи.

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