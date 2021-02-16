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В Северной Корее будут казнить за южнокорейские видео

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Фото: Wong Maye-E / AP

Северная Корея ужесточила максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов. Теперь за это могут казнить, передает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на местную разведку.

Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи — с 5 до 15 лет. Издание отмечает, что цель соответствующего закона, по всей видимости, полностью пресечь проникновение «антисоциалистической» пропаганды на территорию Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что власти КНДР публично казнили гражданина в качестве наказания за нарушение введенных ограничительных мер на фоне коронавируса. Приговоренным к смертной казни оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года.

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