В Северной Корее будут казнить за южнокорейские видео

Северная Корея ужесточила максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов. Теперь за это могут казнить, передает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на местную разведку.

Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи — с 5 до 15 лет. Издание отмечает, что цель соответствующего закона, по всей видимости, полностью пресечь проникновение «антисоциалистической» пропаганды на территорию Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что власти КНДР публично казнили гражданина в качестве наказания за нарушение введенных ограничительных мер на фоне коронавируса. Приговоренным к смертной казни оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года.