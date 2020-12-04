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В Северной Корее мужчина нарушил карантин и был расстрелян

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Фото: Heo Ran / Reuters

Власти Северной Кореи публично казнили гражданина в качестве наказания за нарушение введенных ограничительных мер на фоне коронавируса. Об этом сообщает издание Radio Free Asia со ссылкой на источники.

«С конца ноября Центральный комитет [Корейской рабочей партии] усилил существующие чрезвычайные карантинные меры до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня"», — рассказал изданию житель провинции Северный Пхёнан (Пхёнан-Пукто) на границе с Китаем.

«Они устроили публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды», — сказал источник. Приговоренным к смертной казни оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года.

Китай является крупнейшим торговым партнером Северной Кореи и спонсором помощи, но торговля между двумя странами упала на 75 процентов из-за пандемии. Опасаясь, что контрабандисты могут занести вирус, власти КНДР усилили свое военное присутствие на границе, чтобы обеспечить соблюдение ограничений.

В ноябре сообщалось, что в Северной Корее казнили людей, закрыли столицу и приостановили рыболовство и добычу соли.

Несмотря на то, что Северная Корея публично заявляет, что в стране нет вируса, власти государства приняли решение ввести строгие меры для предотвращения его распространения, включая введения локдауна в городах и округах, отмену крупных культурных мероприятий и запрет на поездки между провинциями.

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