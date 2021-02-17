У жителя ДНР изъяли гранаты

У жителя города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) изъяли четыре гранаты и запалы к ним. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР, передает «Донецкое агентство новостей».

Действия местного жителя подпадают под уголовную статью «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», пояснили в МВД. Максимальное наказание по ней предусматривает четыре года лишения свободы.

Утром 15 февраля в Горловке взорвали автомобиль комбата Народной милиции ДНР Сергея Попова с позывным «Длинный», который вез в школу дочку. Попов получил осколочные ранения и был госпитализирован. Власти самопровозглашенной республики расценили произошедшее как теракт и возложили ответственность на главкома украинской армии Руслана Хомчака.

ДНР также обвинила Киев в подготовке провокации на границе.