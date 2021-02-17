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Голый россиянин отрезал себе ухо на улице

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Голый житель Екатеринбурга отрезал себе ухо на улице. Предположительно, он был в неадекватном состоянии, сообщил URA.RU начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел несколько дней назад возле супермаркета «Лента» на улице Машиностроителей. Очевидцы позвонили в скорую и полицию. Прибывшие на место врачи госпитализировали россиянина.

«Мужчина был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он состоит на учете», — сказал Горелых. Он уточнил, что в данном случае речь идет не о криминале, а о проблемах со здоровьем человека.

Ранее голландские ученые назвали новую причину, почему художник Винсент Ван Гог отрезал себе ухо. Специалисты изучили его письма и пришли к выводу, что он мог страдать от алкогольной абстиненции. Так, он дважды впадал в состояние бреда после отказа от спиртного.

Классической версией о причине случившегося с живописцем считается его нестабильное психическое состояние. Предполагается, что у Ван Гога были биполярное расстройство, пограничное расстройство личности и скрытая эпилепсия.

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