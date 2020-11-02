Ученые назвали новую причину отрезанного уха Ван Гога

Ученые назвали новую причину отрезанного уха голландского художника Винсента Ван Гога. Об этом сообщает «Би-би-си».

Специалисты Университетского медицинского центра Гронингена изучили письма живописца и пришли к выводу, что он мог лишить себя уха, так как страдал от алкогольной абстиненции. По мнению экспертов, он дважды впадал в состояние бреда из-за того, что отказался от спиртного.

Считается, что Ван Гог страдал от биполярного расстройства и пограничного расстройства личности, которые якобы и послужили причиной того, что он решил себя покалечить. При этом исследование опровергло наличие шизофрении у художника, однако подтвердило эпилепсию, которую диагностировали врачи живописца. Ученые считают, что скрытая эпилепсия могла стать результатом неправильного образа жизни, включающего злоупотребление алкоголем, недоедание и плохой сон.

Специалисты, проводившие исследование, подчеркнули, что Ван Гог мог «преуменьшать или даже приукрашивать определенные вещи» в своих письмах. Они попросили с осторожностью относиться к их выводам, так как трудно точно диагностировать болезни художника без возможности провести дополнительные обследования.

В июне на торгах в аукционном доме Drouot в Париже ушло с молотка письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Датированное 1888 годом послание адресовалось французскому другу живописцев Эмилю Бернару и написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо.