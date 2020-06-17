Раскрыто содержание письма о походах в бордели художников Ван Гога и Гогена

На торгах в аукционном доме Drouot в Париже ушло с молотка письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Би-би-си».

По информации издания, датированное 1888 годом послание адресовалось французскому другу живописцев Эмилю Бернару и написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо.

В письме речь идет о творчестве и совместной жизни Ван Гога и Гогена в городе Арле и, в частности об их посещении публичных домов. «А теперь кое-что, что должно тебя заинтересовать. Мы несколько раз наведывались в бордели и, кажется, теперь мы постоянно будем приходить туда, чтобы работать», — раскрывается содержание четырехстраничного письма.

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«Сейчас Гоген пишет то же самое ночное кафе, что я изобразил ранее, но там есть фигуры, которые видны в борделях. Похоже, это будет прекрасная картина», — заключает Ван Гог.

Письмо на аукционе приобрел Фонд Винсента Ван Гога за 210,6 тысячи евро (16 миллионов рублей). Оно будет выставлено в музее Ван Гога в Амстердаме.

В июне 2019 года сообщалось, что на аукционе в Париже продадут вероятное орудие самоубийства импрессиониста Винсента Ван Гога. Эксперты оценили револьвер системы «Лефоше» в 40-60 тысяч евро. По данным сотрудников аукционного дома Drouot, покрытое ржавчиной оружие было найдено в том же поле, где пытался покончить с собой художник.

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