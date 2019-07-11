Письмо Тупака Шакура Мадонне из тюрьмы уйдет с молотка

Письмо рэпера Тупака Шакура певице Мадонне, написанное им в тюрьме в 1995 году, будет продано на интернет-торгах. Об этом сообщается на сайте аукциона Gotta Have Rock and Roll.

В своем послании, датированном 15 января 1995 года и насчитывающем три страницы, исполнитель извиняется перед поп-звездой за сложности в их отношениях. «Я должен перед тобой извиниться за то, что, как ты сказала, я не был таким другом, каким мог бы быть, — писал Тупак Шакур. — Не потому, что я очень злой, и не потому, что ты недостойна меня. А потому — я рискую выглядеть слишком драматично, — что расизм и его последствия не позволяют чернокожему молодому человеку должным образом проявить свою привязанность к белой женщине старше его по возрасту». Послание подписано «Навсегда, 2PAC, Тупак Шакур».

Эстимейт (предварительная цена) письма составляет 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что первое издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина было продано на аукционе Christie’s в Великобритании за полмиллиона фунтов стерлингов. Книга в трех томах, напечатанных с 1825 по 1832 год, была продана за 467 250 фунтов стерлингов (около 37 миллионов рублей по текущему курсу), что в три раза превысило эстимейт в 120-160 тысяч фунтов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!