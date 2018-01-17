Два ранее неизвестных рисунка Ван Гога нашли в Нидерландах

Нидерландский Музей Винсента Ван Гога заявил, что коллекция художника пополнилась двумя ранее неизвестными работами, датированными 1886 годом. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Сотрудники музея исследовали одну из картин, «Холм Монмартр с каменоломней», и установили, что она принадлежит кисти Ван Гога. Благодаря этому еще одно похожее полотно, «Холм Монмартр», которое ранее отказались причислить к коллекции художника, также объявлено работой Ван Гога.
В сентябре 2017-го в коллекции шотландского дома-музея Поллока обнаружили полотно фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшееся утерянным на протяжении 400 лет. В июле сообщалось, что американский рок-музыкант Элис Купер нашел в кладовке полотно «Маленький электрический стул» художника Энди Уорхола.