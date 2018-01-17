Два ранее неизвестных рисунка Ван Гога нашли в Нидерландах

Нидерландский Музей Винсента Ван Гога заявил, что коллекция художника пополнилась двумя ранее неизвестными работами, датированными 1886 годом. Об этом сообщается на сайте учреждения.

— Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) 16 января 2018, 09:20

Сотрудники музея исследовали одну из картин, «Холм Монмартр с каменоломней», и установили, что она принадлежит кисти Ван Гога. Благодаря этому еще одно похожее полотно, «Холм Монмартр», которое ранее отказались причислить к коллекции художника, также объявлено работой Ван Гога.

В сентябре 2017-го в коллекции шотландского дома-музея Поллока обнаружили полотно фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшееся утерянным на протяжении 400 лет. В июле сообщалось, что американский рок-музыкант Элис Купер нашел в кладовке полотно «Маленький электрический стул» художника Энди Уорхола.

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