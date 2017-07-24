Элис Купер нашел в кладовке забытую работу Уорхола ценой в миллионы долларов

Американский рок-музыкант Элис Купер нашел в кладовке полотно «Маленький электрический стул» художника Энди Уорхола. Оно может стоить несколько миллионов долларов, пишет The Guardian в понедельник, 24 июля.

Произведение выполнено в красно-черных тонах. На нем изображен электрический стул, на котором в 1953 году были казнены Юлиус и Этель Розенберги, американские коммунисты, обвиненные в передаче СССР разработанных в США чертежей ядерной бомбы. Работа вошла в серию Уорхола «Смерть и катастрофа».

По словам менеджера певца Шепа Гордона, Купер и Уорхол подружились в 1972 году в Нью-Йорке. Девушка рок-музыканта Синди Ланг предложила ему купить у художника работу за две с половиной тысячи долларов.

Отмечается, что о приобретенном «Маленьком электрическом стуле» Купер больше не вспоминал. «В то время Элис выпускал по два альбома в год, а все остальное время выступал на гастролях. Это было время рок-н-ролла, никто из нас ни о чем не задумывался. Закончилось это тем, что Элиса упекли в психбольницу из-за алкоголизма, после чего он переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес», — рассказал Гордон.

«Тогда никто не думал, что работа чего-то стоит. Энди Уорхол еще не был тем самым Энди Уорхолом. И все происходило в круговороте наркотиков и алкоголя», — объяснил менеджер Купера.

Материалы по теме Культурное обогащение Что нужно знать, если вы решили коллекционировать произведения искусства

Про «Маленький электрический стул» вспомнили, когда такое же произведение из серии «Смерть и катастрофа», исполненное в зелено-черных цветах, продали за 11,6 миллиона долларов на аукционе Christie’s в ноябре 2015 года.

«Мать Элиса рассказала, что работу положили в кладовку. Мы нашли ее там свернутой в трубку», — сказал Гордон. Он заметил, что, когда певцу открыли эстимейт «Маленького электрического стула», «у него челюсть отвисла». Купер отказался продавать произведение, заявив, что повесит его у себя дома.

Энди Уорхол — американский художник, дизайнер, писатель и коллекционер. Он стал одной из самых известных фигур в истории поп-арт-движения и современного искусства. Уорхол умер в 1987 году в возрасте 58 лет.

69-летний Купер (настоящее имя Винсент Фурнье) — один из основателей жанра шок-рок. Он записал 26 студийных альбомов. В июне музыкант анонсировал новую пластинку, Paranormal, релиз которой запланирован на 28 июля.