ФСБ выследила участника «банды ОМОНа» на продаже оружия из Донбасса криминалу

В Екатеринбурге судят двух местных жителей, которых обвиняют в торговле оружием, вывезенным из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, один из подсудимых, Марат Мадвалиев, был в 90-х годах участником «банды ОМОНа», которую создали бойцы свердловского и челябинского подразделений, чтобы грабить коммерсантов и заниматься рэкетом. Отсидев 10 лет, Мадвалиев ушел воевать в Донбасс, а затем стал приторговывать оружием, наладив канал поставок на Урал. Он и его компаньон Михаил Высоцкий сбывали пистолеты и автоматы криминалу, но их выследили сотрудники ФСБ.

Впервые Мадвалиева с оружием задержали в августе 2016 года по дороге в Ростов-на-Дону. У него в машине нашли несколько единиц оружия и взрывчатые вещества. За это его осудили на 2,5 года. После отсидки он вновь занялся нелегальной торговлей. Оперативники ФСБ контролировали переговоры, а сделки, которые проводились с сентября 2019 года по февраль 2020-го, снимали на видео. Покупатели оружия занесены в картотеку ФСБ. Когда привезенное из Донбасса оружие закончилось, Высоцкий и Мадвалиев нашли двух мастеров и наладили нелегальное производство.

При очередной попытке продать боевой пистолет, переделанный кустарным способом из травматического, торговцев задержали.