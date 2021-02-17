Германия выиграла суд по делу о гибели 90 афганцев из-за авиаудара

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу Германии по делу об авиаударе, который нанес бундесвер в Афганистане в 2009 году, и в результате которого погибло до 90 афганских мирных жителей. Об этом сообщает The New York Times.

Коллегия из 17 судей со всей Европы единогласно постановила, что немецкое расследование по факту авиаудара не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

В результате расследования немецкой стороны выяснилось, что события унесли жизни 90 мирных афганцев. В то время, когда был нанесен удар, страна подвергалась широкой критике со стороны своих партнеров в Афганистане. На фоне произошедшего Германия погрузилась в ожесточенные споры о роли ее вооруженных сил в мирное время

В 2012 году родственники жертв авиаудара подали в суд на страну, требуя компенсаций. Однако в 2018 году Верховный гражданский суд Германии постановил, что в соответствии с международным правом государство не обязано выплачивать компенсацию физическим лицам.

Инцидент, который стал поводом для исков, произошел в сентябре 2009 года в афганской провинции Кундуз. Полковник бундесвера Георг Кляйн отдал приказ, в соответствии с которым американские бомбардировщики взорвали два бензовоза, угнанных талибами. Бундесвер опасался, что боевики используют бензовозы в качестве бомбы на колесах при нападении на соседнюю немецкую военную базу.

Однако военные не учли, что к бензовозам сбежались местные жители, чтобы слить горючее. В итоге, как утверждал адвокат Карим Попал в 2012 году, при авиаударе погибли 137 человек. НАТО сообщало ранее о 142 погибших и пострадавших.

В исках против Германии утверждалось, что полковник Кляйн знал о большом скоплении мирного населения вблизи бензовозов и, несмотря на это, отдал приказ о бомбардировке. Таким образом он нарушил международное право, и Берлин должен заплатить за это, утверждали адвокаты. Впрочем, официально вина Кляйна так и не была доказана. Германия выплатила 430 тысяч долларов родственникам убитых еще в 2010 году, но перевела эти деньги как материальную помощь, а не компенсацию, так как не признала за собой вину.