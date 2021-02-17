Женатый детектив приставал к сотрудницам и просил прислать пошлые фото

Детективу полиции города Бристоль, Англия, предъявили 44 обвинения по факту нарушения должностного поведения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женатого правоохранителя, чье имя не раскрывается, уличили в домогательствах сотрудниц на рабочем месте. В частности, он приставал к одной из подчиненных и просил ее прислать эротические фото. Он заявлял ей о желании заняться с ней любовью и вынуждал сопровождать его до места преступления, хотя ее присутствие не требовалось.

Помимо этого, детектива обвиняют в пошлых и неуместных комментариях в адрес других коллег.

Дисциплинарное слушание с высшим руководством, на котором будет рассмотрено поведение детектива, началось 15 февраля. Вынесение приговора ожидается в пятницу, 19 февраля.

Ранее в Уэльсе, Великобритания, сотрудников полиции обвинили в интимной связи на рабочем месте. Кроме того, женатый сержант тайно снимал ноги еще одной женщины-полицейского. Впоследствии он ушел в отставку.