Женатого сержанта уличили в сексе с подчиненной в полицейском участке

В Уэльсе, Великобритания, сотрудников полиции уличили в интимной связи на рабочем месте. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Согласно полученным данным, 28-летняя работница полиции Джемма Дикс (Jemma Dicks) и ее начальник, 40-летний сержант Адам Рид (Adam Reed), неоднократно занимались сексом в полицейском участке в период с ноября 2017 года по август 2018-го.

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Рид вступал в половые отношения и с другой сотрудницей, чье имя не раскрывается. Кроме того, женатый сержант тайно снимал ноги еще одной женщины-полицейского. Впоследствии он ушел в отставку.

В ближайшее время Дикс и Рид выступят на дисциплинарном слушании с высшим руководством Уэльса. Какое наказание им может грозить, не уточняется.

В июне сообщалось, что в английском городе Эксетер идет разбирательство дела о женатом полицейском, которого обвиняют в сексе с тремя женщинами. Обвиняемый отрицает свою вину и считает, что полиция пытается его оклеветать. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Великобритании двое полицейских, прибывших на Виргинские острова для оказания помощи после урагана, занялись сексом в общественном туалете и сломали кабину. Личности участников не раскрываются.