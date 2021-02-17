«Макдоналдс» изменится

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» впервые за последние пять лет изменит дизайн упаковок, говорится в сообщении на сайте дизайнерского агентства Pearlfisher.

По замыслу разработчика, новый дизайн упаковок должен «приносить ощущения радости и легкости благодаря яркой графике». Среди его элементов не будет крупных надписей. Их заменят графические изображения.

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На упаковке картофеля-фри, к примеру, появятся желтые полосы, символизирующие крупные кусочки. На пачке с рыбным бургером филе-о-фиш будут изображены морские волны.

По словам дизайнеров, они пытались выяснить особенности каждого пункта меню чтобы разработать систему, способную донести их до потребителей.

Последний раз «Макдоналдс» провел ребрендинг в 2016 году, заменив изображения на упаковках крупными надписями. В начале февраля стало известно о планах компании поменять рецепты бургеров, а также приступить к тестированию котлет из искусственного мяса.