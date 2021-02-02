«Макдоналдс» изменил рецепт бургеров

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила поменять рецепт бургеров и начала тестировать фирменные блюда, но с котлетами из искусственного мяса — McPlant. Как сообщает Bloomberg, пробные продажи начались в Скандинавии, и если эксперимент пройдет успешно, новые блюда появятся и на других рынках.

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Например, в Швеции пробные продажи продлятся до 15 марта, в Дании — до 12 апреля. Представитель компании пока не стал раскрывать предварительные результаты. Котлету для бургера разрабатывала американская компания Beyond Meat, в ее основе лежит гороховый белок. В состав бургера также входят сыр, листья салата, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп. Однако растительная котлета жарится на том же гриле, что и обычные котлеты из говядины, указывает агентство.

Скандинавия стала тестовым полигоном для продукции на растительной основе. В 2018 году Unilever начала продавать веганские батончики мороженого Magnum в Швеции и Финляндии. По мнению аналитиков Euromonitor International, мировой рынок альтернативного мяса вырастет к 2024 году до 23,2 миллиарда долларов. Рынок уже оценивается в 20,7 миллиарда долларов.

Он переживает взлет благодаря многим факторам — от защиты животных до продовольственной безопасности и пандемии коронавируса. Показательный пример — США, где объем продаж альтернативного мяса увеличился на 264 процента во время пандемии.