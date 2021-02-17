Правитель Дубая на два года заточил дочь под стражу

Правитель Дубая, премьер-министр Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум два года назад заключил под стражу и с тех пор держит взаперти свою дочь Шейху Латифу бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, пытавшуюся бежать из страны. Об этом она сама рассказала в снятом тайком видео для документального фильма телеканала «Би-би-си». Предоставленные британским вещанием кадры опубликовал у себя американский CNN.

В ролике 35-летняя женщина рассказывает, что ее держат на вилле, превращенной в тюрьму — узница, которую охраняют 30 полицейских, не может даже открыть ни одно из окон. Она постоянно находится в одиночестве и, по ее словам, не имеет доступа к медицинской помощи.

Последний раз ее видели на публике в 2018 году — на яхте у берегов Индии. После этого произошел совместный рейд спецслужб Индии и ОАЭ, с помощью которого силовики вернули принцессу в Дубай. Уточняется, что это была вторая ее попытка бежать: первую она совершила еще в 2002 году, будучи подростком.

После этого, в декабре 2018 года, ее навещала комиссар ООН по правам человека, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон. Робинсон пришла к выводу, что принцессе ничто не угрожает, но затем объяснила, что родственники Латифы убедили ее в том, что та страдает от биполярного расстройства и опасна сама для себя.

Как напоминает CNN, дубайский правитель ранее уже возвращал домой беглую дочь: его старшая дочь от другой жены Шейха Шамса была похищена в Лондоне после бегства и силой возвращена в ОАЭ.