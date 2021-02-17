МИД высказался о «шпионской базе» в посольстве России в Ирландии

Россия не строит никакой «шпионской базы» в посольстве в Ирландии, а планы по строительству зданий российской дипмиссии давно обсуждались с местными властями. Так МИД России высказался по поводу публикаций в местных СМИ, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что особняк, в котором сейчас расположено посольство, уже не справлялся с нагрузкой. По словам представителя МИД, диппредставительство согласовывает строительную документацию с местными властями на протяжении нескольких лет, поэтому проект работ не являлся ни для кого секретом.

«Более того, уже после начала работ представители руководства МИД Ирландии и местных СМИ неоднократно имели возможность посетить объект и увидеть все своими глазами», — подчеркнули в министерстве. В МИД отметили, что это далеко не первый раз, когда местные СМИ публикуют подобного рода «необоснованные инсинуации» в адрес российского посольства.

На прошлой неделе ирландские СМИ сообщили о том, что строительство нового здания российского посольства в Дублине якобы оказалось под угрозой. В заметках утверждается, что местные власти опасаются, что Россия может возводить «секретную шпионскую базу» на территории дипмиссии. Причиной для подозрений стали помещения и сооружения, которые могут использоваться в военных целях — для передачи и получения сигналов и информации.