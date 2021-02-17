Су-57 испытал супероружие

Российский истребитель пятого поколения Су-57 испытали с макетами супероружия — новой гиперзвуковой ракеты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в ближайшее время с новыми ракетами, относящимися к классу «воздух — поверхность», планируется провести бросковые испытания.

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В феврале агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что Россия построит еще три образца тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», считающегося ведомым Су-57.

В том же месяце ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщил, что Су-57 оснащен кабиной с максимальной автоматизацией.

В декабре 2020 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.