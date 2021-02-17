«Сотрудник представительства Дагестана» в Петербурге откусил девушке ухо

Мужчина с удостоверением уполномоченного по работе с дагестанской молодежью откусил девушке ухо в одном из отелей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, из номера гостиницы на Лафонской улице выбежала девушка с окровавленным ухом. В пресс-службе вневедомственной охраны отметили, что росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который нанес ей телесные повреждения.

Мужчина оказался 29-летним уроженцем Дагестана, который приехал в отель накануне. Издание пишет, что по какой-то причине около двух часов ночи он начал бегать за девушкой по коридорам, догнал и откусил ей мочку уха. Пострадавшей удалось вырваться, она начала стучаться в номера.

«Фонтанка.ру» отмечает, что девушку до приезда медиков якобы приютил сын посла Армении. После приезда правоохранителей дебошир показал удостоверение, в котором значилось, что он «Уполномоченный по работе с дагестанской молодежью Калининского района от представительства республики Дагестан в Петербурге». Однако в учреждении заявили, что такого сотрудника не помнят.

В представительстве республики Дагестан в Петербурге заявили, что молодой человек занимал эту должность, но только на общественных началах, штатным сотрудником представительства он не был.

Позже у мужчины нашли пакетик с подозрительным зеленым веществом.

По данным издания, он несколько лет назад открыл в Санкт-Петербурге фирму, занимающуюся мехом.

Ранее в Москве девушка откусила палец мужчине, который напал на нее и попытался изнасиловать, после чего вызвала ему скорую помощь.