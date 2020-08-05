Москвичка откусила палец насильнику и вызвала ему скорую помощь

В Москве девушка откусила палец мужчине, который напал на нее и попытался изнасиловать, после чего вызвала ему скорую помощь. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло на Мичуринском проспекте. Девушка пыталась отбиться от насильника, но он был сильнее. Тогда она откусила ему палец, и мужчина ослабил хватку. После этого она попыталась убежать, но в итоге вызвала скорую помощь и скрылась до приезда врачей.

Собеседник «Комсомольской правды» рассказал, что нападавший — 23-летний гражданин Таджикистана. Ему оказали первую помощь и отправили в полицию. Дело пока не могут возбудить, так как нет свидетельских показаний пострадавшей, ее разыскивают.

28 июля жительница Москвы искусала мужчину, который повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Россиянка пыталась отбиться, после чего укусила нападавшего со всей силы. Тот ослабил хватку, так девушка смогла вырваться и убежать. Задержать нападавшего по горячим следам не удалось.