ЧФ России получит ракетовоз-спасатель

Черноморский флот (ЧФ) России получит многофункциональное судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Издание отмечает, что данный арктический ракетовоз-спасатель усилит ЧФ. «Новинка способна перевозить и перегружать на другие корабли тонны различных грузов и боеприпасов. Также она может вести спасательные работы в сложных погодных условиях», — пишет газета.

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«Всеволод Бобров» может использоваться и для поддержки российских военных в Средиземноморском регионе, а также Красном море, вдоль восточного побережья Африки и в Индийском океане.

«Согласно действующей Морской доктрине, мы должны присутствовать во всех регионах Мирового океана. Очевидно, нам надо действовать в Индийском океане, а у России там баз нет», — заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

В феврале издание The Drive сообщало, что Военно-морские силы (ВМС) США из-за бесполезности против потенциальных противников и дороговизны планируют списать новейшие патрульные катера проекта Mark VI, самый старый из которых был приобретен военными всего шесть лет назад.

В июле 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.

«Всеволод Бобров» проекта 23120 заложен в декабре 2013 года на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Изначально создавался как арктический морской буксир. Полное водоизмещение корабля оценивается в 9500 тонн. Автономность плавания — 60 суток. Судно способно осуществлять погрузку и разгрузку с вертолетов Ка-27 и Ка-29.