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Кремль прокомментировал идею Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства людей, призывающих к санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 февраля.

«Наверняка, когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна», — сказал он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что такие предложения озвучиваются не впервые. Свое мнение по этому вопросу Песков выражать не стал.

17 февраля кинематографист высказал мнение, что необходимо вернуть статью о лишении гражданства. По его мнению, необходимо бороться с людьми, протестующими против беззакония путем призывов к ограничительным мерам. Он пояснил, что с коррупцией нужно бороться другими методами.

В свою очередь, телеведущий Владимир Познер считает, что режиссер подобными предложениями тянет страну «во времена СССР». Он подчеркнул, что человека нельзя лишать гражданства по факту рождения.

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