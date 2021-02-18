Врач рассказал о способах возвращения обоняния после коронавируса

Утратившие обоняние после коронавируса люди могут полностью восстановить его в дальнейшем, заявил сенатор, врач Сергей Леонов. Его слова передает РИА Новости.

Он также отметил, что у каждого человека разный срок восстановления нервной ткани. Чтобы вернуть обоняние также необходимо его тренировать «различными резкими запахами: едой, парфюмом». Специалист пояснил, что в этом случае работают такие же приемы, которые люди используют для восстановления организма после перенесенной болезни.

Ранее врач-вирусолог Алексей Черновский перечислил главные последствия коронавируса для органов. Он сообщил, что у переболевших COVID-19 последствия могут быть абсолютно разными. В их числе он отметил аллергические реакции, проблемы с сердечно-сосудистой системой и нарушения обоняния. В отдельных случаях у пациентов искажаются вкус и обонятельное восприятие. Также могут появиться одышка, аллергические реакции, боли в желудке, нарушение обменных процессов.