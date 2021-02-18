МИД России оценил запрет Соловьеву на въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич распространил фейковую информацию, объявляя о запрете телеведущему Владимиру Соловьеву на въезд в страну. Так заявление дипломата оценила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, который транслировался в Facebook -аккаунте министерства.

«Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич распространил фейк», — подчеркнула Захарова. Она объяснила, что обвинять Соловьева в оправдании нацизма некорректно: ведущий, по ее словам, напротив, «яркий антифашист», который активно борется с «коричневой чумой». Дипломат напомнила, что граждане Латвии выходят на акции памяти нацистских легионеров.

18 февраля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что Соловьеву запрещен въезд в республику за одобрение нацизма. Министр подчеркнул, что подобная риторика неприемлема для их страны.

Ранее в феврале в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» ведущий упомянул фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, объясняя, почему не уважает учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального.

В частности, Соловьев назвал Гитлера «очень смелым человеком», который служил в армии и прошел Первую мировую войну, в отличие от «позволившего себе омерзительное [высказывание] в адрес ветерана» Навального. При этом журналист уточнял, что не собирается относиться к Гитлеру с уважением, и обвинил Навального в антисемитизме. После активного обсуждения выступления в СМИ Соловьев заявил, что его слова вырвали из контекста.