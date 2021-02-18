Соловьев прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что вынесенный ему запрет на въезд в Латвию, вероятно, никак не повлияет на его жизнь. Он прокомментировал решение министерства иностранных дел страны в беседе с РБК.

«В Прибалтике я не был лет сто. Но это вопрос личного оскорбления. В программе не шло речи о реабилитации нацизма», — отметил ведущий. По словам Соловьева, введение подобного запрета в его отношении некорректно.

Он подчеркнул, что оправдания преступлениям нацистов быть не может и уверен, что министр иностранных дел Латвии «либо не смотрел программу, либо настолько забыл русский язык, что не понял, о чем там речь». «Я посоветуюсь с адвокатами. Это решение МИД Латвии оскорбляет память моих родственников, пострадавших от действий нацистов», — заключил Соловьев.

18 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что Соловьеву запрещен въезд в республику за одобрение нацизма. Министр подчеркнул, что подобная риторика неприемлема для их страны.

Ранее в феврале в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» ведущий упомянул фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, объясняя, почему не уважает учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального.

В частности, Соловьев назвал Гитлера «лично очень смелым человеком», который служил в армии и прошел Первую мировую войну, в отличие от «позволившего себе омерзительное [высказывание] в адрес ветерана» Навального. При этом журналист уточнял, что не собирается относиться к Гитлеру с уважением, и обвинил Навального в антисемитизме. После активного обсуждения выступления в СМИ Соловьев заявил, что его слова вырвали из контекста.