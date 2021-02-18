Telegram захотел получить миллиард долларов

Основанный создателем «ВКонтакте» мессенджер Telegram захотел получить от инвесторов миллиард долларов через выпуск облигаций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что бумаги будут предложены узкому кругу инвесторов из России, а также из стран Азии, Европы и Ближнего Востока. Эмитентом выступит материнская компания мессенджера Telegram Group Inc.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Водородная бомба Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов

Известно, что облигации не будут размещены на бирже. При этом они будут иметь опцию последующей конвертации в акции после выхода Telegram на биржу через процедуру IPO.

Средства инвесторов нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, а также для расчета с инвесторами, вложившим ранее 1,7 миллиарда долларов в криптовалюту TON, которая так и не была запущена из-за проблем с американским биржевым регулятором.

Потребность в инвестициях для развития инфраструктуры связана с большим притоком новых пользователей в начале 2021 года. Он случился на фоне скандала вокруг блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook, Twitter и других соцсетях.