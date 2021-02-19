Самая красивая женщина в мире поделилась фото в бикини и порадовала фанатов

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась фото в откровенном наряде и порадовала поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 24-летняя манекенщица запечатлена в компании подруг во время отдыха. При этом она сидит за рулем машины для гольфа, предназначенной для перевозки игроков и гостей отеля. На ней — комплект бикини белого цвета, повязанный на бедра синий платок, бежевые кроссовки, а также множество аксессуаров: золотистые браслеты, колье и ремешок на талии из ракушек. «Только что нашла это», — подписала Хадид пост, который набрал больше 1,7 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Какого черта ты такая красивая», «Моя прекрасная богиня пляжей», «Боже, ты такая милая», «Хочу выглядеть точно так же, ты идеальна», «Всегда потрясающая», «Ты нереальная», — восхищались они.

Ранее в феврале Беллу Хадид заметили на улицах Нью-Йорка в наряде российского бренда Ushatava. Папарацци запечатлели ее в ярко-розовом лонгсливе и мешковатом костюме в полоску, состоящем из прямых брюк и пиджака. Стоимость блейзера составляет 8900 рублей.