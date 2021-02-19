На Украине зафиксировали наибольшую за пять лет смертность

В 2020 году на Украине зафиксировали наибольшую за последние пять лет смертность, сообщает УНИАН.

В стране за этот период умерли 616 835 человек. Избыточная смертность, по сравнению с тремя предыдущими годами, составила 35 тысяч человек.

Рекордная за три года смертность была зафиксирована в декабре 2020-го — 67 тысяч человек. В ноябре показатель составил 63 тысячи смертей.

Среди основных причин смертности указаны сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания и несчастные случаи. Из-за коронавируса или его последствий в 2020 году в стране скончались 18,5 тысячи человек.

Ранее эксперт объяснила причины быстрого сокращения населения Украины