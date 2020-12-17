Названы украинские регионы с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал регионы, в которых наблюдается наиболее тяжелая ситуация в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Наиболее критическая ситуация — в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из самых высоких среди регионов Украины и по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран», — заявил Ляшко.

По его словам, в Черниговской области за последние две недели число умерших на 100 тысяч населения составляет 12,4. Коэффициент выявления COVID-19 за последние 7 дней — 73 процента. В Полтавской области эти показатели составляют 9,8 и 63 процента соответственно.

В этих регионах необходимо увеличить масштабы тестирования, добавил Ляшко.

Ранее стало известно, что на Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировали более чем две тысячи случаев повторного заражения COVID-19.