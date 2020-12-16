Украина зафиксировала тысячи повторных случаев заражения коронавирусом

На Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировали более чем две тысячи случаев повторного заражения COVID-19. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на Центр общественного здоровья.

В частности, 12 процентов повторных случаев инфицирования приходится на медицинских работников.

Повторный положительный результат ПЦР-теста, полученный после 40 дней от первого подтверждения, обнаружили у 2161 человека, из них 250 медицинских работников.

15 декабря стало известно, что на Украине резко подскочило среднее число госпитализируемых с COVID-19. По итогам минувшей недели показатель достиг максимума за все время эпидемии — 2330 человек.

С начала пандемии коронавируса на Украине выявили 919 704 инфицированных COVID-19, 15 744 человека умерли от коронавируса, выздоровели 535 417 пациентов. Ситуация с распространением инфекции в стране остается напряженной, с 8 по 24 января вводятся жесткие карантинные ограничения.