Эксперт объяснила причины сокращения населения Украины

Основные причины быстрого сокращения населения Украины сводятся к низкой продолжительности жизни и высокой смертности. Об этом рассказала телеканалу «Украина 24» ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ Лидия Ткаченко.

По мнению эксперта, проблема продолжительности жизни на Украине актуальна еще с советских времен. «Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины», — сказала она. При этом сейчас власти больше внимания уделяют подъему рождаемости, на данный момент этот показатель один из самых низких в Европе.

Ткаченко считает, демографическая ситуация на Украине во многом схожа с другими странами постсоветского пространства, например, Белоруссией, Россией и Молдавией, а также странами Прибалтики. «Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало», — сказала она.

Согласно данным Госстата Украины, по состоянию на 1 декабря 2020 года в стране проживало около 41,6 миллиона человек, за год население сократилось еще на 300 тысяч.

Годом ранее бывший министр правительства Украины Дмитрий Дубилет заявил, что причина сокращения населения Украины кроется не только в том, что смертность превышает рождаемость, но и в «негативном миграционном тренде». Иными словами, страну покидает больше людей, чем прибывает.