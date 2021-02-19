Россиян предупредили об опасности хранения автомобиля в теплом гараже зимой

Оставлять автомобиль на хранение в теплом гараже зимой может быть опасно для кузова при ежедневных поездках. Об этом россиян предупредил автоэксперт Михаил Субботин, передает Nation News.

По словам Субботина, угрозу представляет резкий перепад температур, который может спровоцировать коррозию из-за образования пара и воды на стенках. «Можно хранить, если долго не выезжать, а при ежедневном использовании не стоит», — пояснил он.

Субботин уточнил, что речь идет о европейской части России, где чаще всего нет экстремальных температур — жителям Крайнего Севера стоит хранить автомобиль в тепле, иначе двигатель может не запуститься. Он добавил, что к коррозии может привести неправильная «доработка» машины, например, самостоятельное наклеивание виниловой пленки.

Ранее российским автовладельцам рассказали, что они могут столкнуться с появлением ржавчины при обработке арки колес специальной вибродемпфирующей мастикой, чтобы справиться с шумом. Еще одна ошибка — установка самодельной защиты двигателя, которая может нарушить воздушный обмен в подкапотном пространстве и привести к появлению реагентов на защите и подрамнике.