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В России за сутки умерли 470 пациентов с коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки скончались 470 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии в стране умерли 82 396 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день погибли 53 человека, в Санкт-Петербурге 47 умерших. В Московской области 35 смертей.

За прошедший день по всей России выявлено 13 433 случаев инфицирования. С начала пандемии вирус обнаружен у более 4,1 миллиона жителей. 3,6 миллиона уже поправились, в том числе 18 637 — за последние 24 часа.

В 2021 году антирекорд по суточной смертности был 21 января, тогда скончались 612 больных.

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