Две женщины увязли в грязи и не смогли выбраться самостоятельно

Две жительницы английского графства Большой Манчестер увязли в грязи на берегу реки и не смогли выбраться самостоятельно, пока их не вызволили спасатели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 17 февраля, представитель спасательной службы графства Большой Манчестер Карл Хаслем (Carl Haslam) опубликовал в Twitter фотографии, на которых видны две женщины, которые по колено стоят в грязи на берегу реки. Очевидно, они гуляли вдоль водоема и застряли.

Самостоятельно выбраться англичанкам не удалось, и им на помощь пришли спасатели. Чтобы добраться до застрявших, они соорудили пластиковый настил. Вокруг собрались прохожие, наблюдающие за спасательной операцией.

Хаслем отметил, что спасенные женщины были в хорошем расположении духа. Они поблагодарили спасателей за помощь.

Ранее сообщалось, что в американском городе Пунта-Горда, штат Флорида, пара сыграла свадьбу в грязевом треке для гонок по бездорожью. После поцелуя Джереми поднял Ариэль на руки, дотащил до трека и уложил в грязь, а затем улегся рядом с невестой под смех свидетелей.