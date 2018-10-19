Похмельный бегун попытался закурить на ходу и погряз в жиже

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Житель Таиланда Сопмпон Сингита (Sompong Singita) отправился на пробежку с похмелья и упал в вязкую грязь. На видео спасения мужчины обратил внимание портал Newsflare.

Инцидент произошел в провинции Чонбури на востоке страны 17 октября около пяти часов утра по местному времени. 32-летний Сингита и его 35-летний друг Сонгка Кэмсэн (Songka Kamsang) накануне вечером выпили половину бутылки ликера и решили отправиться на пробежку на рассвете.

Они бежали по причалу, когда Сингита споткнулся, упал с пятиметровой высоты в перемешанный с грязью песок и увяз в нем. Его другу пришлось вызвать спасателей и врачей. Прибывшие на место спасатели отказались лезть в жижу и вызвали на помощь водителя погрузчика. Мужчину надо было успеть вытащить до прилива.

После спасения Сингита заявил врачам, что чувствует себя хорошо, и отказался от госпитализации. Он объяснил, что во время бега попытался закурить, и поэтому оступился.

Его друг Кэмсэн признался, что они были не до конца трезвы, когда отправились на причал: «Мы подумали, что это хорошая идея. Солнце только встало, воздух был свежим. Я не уверен, что после этого мы еще когда-нибудь пойдем бегать».

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