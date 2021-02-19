Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды обнальщиков

В Санкт-Петербурге полицейские пришли с обысками к участникам банды обнальщиков, которых заподозрили в афере с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По версии следствия, в банду входили семь человек. Злоумышленники обналичивали средств материнского капитала с помощью фиктивных договоров. При обысках у задержанных изъяли три автомобиля премиум-класса, более 1,3 миллиона рублей, электронные носители информации и документы. У главаря группы, который ранее уже был судим, полицейские нашли частный самолет. Решается вопрос о его изъятии.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.